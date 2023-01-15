Певица Азиза заявила, что Вахтанг Кикабидзе умер из-за психосоматики

Представителей российского шоу-бизнеса шокировала новость о смерти актёра Вахтанга Кикабидзе. Многие из них написали слова соболезнования семье и разделили боль утраты.

Певица Азиза прокомментировала смерть 84-летнего мэтра, который был для неё близким человеком.

"С Вахтангом я познакомилась сразу после своей победы на конкурсе в Юрмале. Он был первым, кто подошёл ко мне и поздравил. Вахтанг всегда восхищался моим талантом и очень тепло об мне отзывался. Он был невероятным, с правильным воспитанием, с правильными ценностями", — сказала Азиза.

Кикабидзе тяжёло переживал смерть жены Ирины, которая умерла в 2021 году. По словам певицы, актёра могло подкосить личное горе и то, что он всё воспринимал близко к сердцу.

"Это всё из-за психосоматики. Проблемы с почками возникают, когда у человека есть какая-то глубокая, внутренняя боль. Мы все знаем, что последние годы жизни были для него непростыми. Он всё пропускал через своё сердце. Невозможность что-то изменить переходило в самоугрызение, почки начали страдать", — уверяет Азиза в беседе с изданием "МК".

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