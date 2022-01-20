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Автор Елена Былкина

Садальский показал любимый парфюм Путина

Шоу-бизнес

Станислав Садальский рассказал, что от Владимира Путина пахнет ароматом ответственности.

Станислав Садальский
Станислав Садальский

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" продемонстрировал флакон от парфюма.

"Вот, что интересно, любимый аромат Путина официально никогда не назывался, но парфюмер @parfumselective утверждает, что наш вождь пользуется этим, что на foto. Кириловская называет этот запах ароматом ответственности. Впрочем не будем выдавать все секреты", — написал заслуженный артист РСФСР под снимком.

Садальский отметил, что удачный выбор парфюмерии способствует служебным романам.

"Я уверен, что, если подчиненный-ная влюбляется в руководителя, его выбор духов удачен", — объяснил Станислав Юрьевич.

Подписчики Садальского рассказали о своих предпочтениях в мире ароматов.

"Я люблю Коко мадмуазель Шанель. Если мужской — то тоже линию Шанель";

"Шипр";

"Пристрастия в ароматах меняются, лично у меня, в юности нравились легкие, нежные, затем более яркие, а сейчас вообще равнодушна к ним стала, больше нравится отсутствие посторонних ароматов на себе, запах свежести люблю";

"Запах Ильича";

"Уже 11 лет не изменяю своему вкусу, не эксцентрик Молекула", — писали фолловеры под постом Садальского.

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Любимые ароматы звезд / Владимир Путин / Егор Крид / Дмитрий Нагиев
Автор: Елена Былкина
Темы владимир путин станислав садальский
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