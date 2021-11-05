Парфюмеры выпустят духи с запахом "российских регионов": чем пахнет Калининград

Калининградские парфюмеры собираются разработать линейку духов с запахом "российских регионов". Создатели планируют, что у каждого субъекта России будет свой неповторимый аромат. Парфюм предлагают использовать политикам на официальных встречах.

Базироваться "основные ноты" парфюма будут на природных достопримечательностях региона и не только. Например, разработчики планируют идентифицировать запахи:

исторических личностей,

исторических и религиозно-культовых сооружений,

героев художественной литературы,

мифологических персонажей.

Пилотная линейка родной Калининградской области уже готова.

"Аромат Куршской косы, янтаря, кёнигсбергского марципана, Калининградского морского порта, исторического центра города Амалиенау. В 2022 году запахи появятся на площадках в Калининграде: в Калининградском музее янтаря, музее Мирового океана, музее изобразительных искусств", — цитирует пресс-службу разработчиков "Платформы НТИ" RT.

Как сообщили парфюмеры, купить духи смогут и физические лица. Однако, что касается деловых встреч, то это поможет "идентифицировать" регион официального представителя по запаху.

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