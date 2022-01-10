Андрей Малахов порадовал поклонников редким фото с женой

Известный телеведущий Андрей Малахов, несмотря на то, что сам практически не исчезает с экранов и первых страниц интернет-изданий, почти не показывает свою личную жизнь.

Сегодня шоумен сделал для поклонников исключение. В сторис на своей странице в Instagram Малахов показал фотографию семейного ужина, на которой он сидит рядом с женой Натальей Шкулевой за обильным праздничным столом. Супруги улыбаются. На голове телеведущего красуется забавная остроконечная красная шляпа в белый горох, его жена одета в лаконичное чёрное платье. В качестве подписи к фото Малахов заверил, что готов съесть их рук своей супруги всё, что угодно, продемонстрировав тем самым своё доверие к неё и её кулинарным талантам.

Андрей Малахов признался в беседе с "Вокруг.ТВ", что именно его супруга отвечает за организацию домашнего быта, хотя делает это не сама, а организует работу обслуживающего персонала.

"Супруга руководит уборщицами. Я могу сделать только какие-то попутные замечания, которые считаю нужными. Деньги приношу я, но жена тоже работает, поэтому если ей нужно то, что я считаю глупостью, может приобрести себе сама", — добавил телеведущий.

Браку 49-летнего Андрея Малахова и 41-летней Натальи Шкулевой уже более 10 лет. Их пара считается одной из самых крепких и стабильных среди российских звёзд.

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