Андрей Малахов собирается отметить Новый год "по-читински"

Шоумен и телеведущий Андрей Малахов рассказал о своих планах на Новый год. Как он заметил в беседе с изданием Wday.ru, главный праздник он планирует встретить "по-читински".

Как объяснил ведущий, его супруга Наталья Шкулева родом из Читы, поэтому в их семье есть традиция — начинать новогоднее застолье по читинскому времени, то есть на шесть часов раньше, чем в Москве.

Еще одна примета Нового года по-читински для Малахова — обязательные пельмени на столе, сделанные по сибирским рецептам родственников его супруги.

А дальнейшее празднование, по словам ведущего, такое же, как и у большинства других россиян.

"Дальше все предельно традиционно — песенка "Пять минут", новогодний "Голубой огонек", шампанское, речь президента, выход на улицу, хлопушки, петарды… Ну а в последующие дни доедаем, что осталось, потом встаем на весы — там плюс 2 килограмма, и начинаем новую жизнь", — сыронизировал Малахов.

А сразу после новогодних праздников Малахов собирается отметить свой юбилей — 11 января ведущему исполнится 50 лет. В этот день шоумен мечтает только об одном — "отключить телефон и исчезнуть".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.