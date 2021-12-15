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Андрей Малахов пожаловался на суровый нрав жены

Шоу-бизнес

Телеведущий Андрей Малахов признался, что его семейная жизнь не всегда складывается гладко. Конфликты с супругой, по признанию шоумена, доходят до рукоприкладства.

Наказанный Андрей Малахов
Наказанный Андрей Малахов

В браке с Натальей Шкулевой Малахов состоит уже десять лет. Со стороны семейный союз звезды выглядит благополучным. Телеведущий часто публикует снимки с женой, адресуя супруге нежные признания в любви.

Малахов в последнее время активно общается с фолловерами в Instagram. Шоумен готов для диалога с поклонниками. Он разместил в своём микроблоге специальное окошко для вопросов от подписчиков.

Публике захотелось узнать, случаются ли в семье Малахова скандалы и драки. Интернет-пользователи поинтересовались, бьёт ли его супруга? Телеведущего вопрос не оставил равнодушным. Он откровенно рассказал о наболевшем.

Андрей признался, жена Наталья применяет к нему силу, если бывает чем-то недовольна. Суровым наказанием для звезды ТВ является отправка в угол. В качестве иллюстрации семейного "террора" Малахова показал фото, на котором он стоит в углу, уткнувшись головой в стену.

Наталья Шкулева является издателем российской версии журнала Elle. В браке родился общий сын Александр. Мальчику уже четыре года.

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Вот так признание! Андрей Малахов рассказал о своем браке с Натальей Шкулевой
Автор: Елена Былкина
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