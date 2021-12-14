Именитые артисты вызвали у Малахова разочарование при встрече

Андрей Малахов признался, что идеализировал многих артистов, мечтая о беседе с кумирами миллионов. Когда же долгожданная встреча происходила, телеведущий испытывал горькое разочарование.

Именитые личности казались юному Андрею недосягаемыми и величественными. Малахов поведал, что в студенчестве обклеивали стены комнаты в общежитии фотографиями звёзд, с которыми надеялся когда-либо побеседовать лично.

"Почти после каждой встречи я снимал фото, потому что разочаровывался в артистах. Они были совсем не такими, какими я их себе представлял", — объяснил телеведущий в своём микроблоге.

Малахов поедал, что однажды ему довелось наблюдать как на съёмочной площадке Мосфильма работает режиссёр Никита Михалков с Олегом Меньшиковым.

"Тогда я подумал, что, если бы я строил карьеру в кино, я взял бы швабру и ведро и мыл бы пол прямо в кабинете Михалкова — лишь бы только смотреть, как он работает, и черпать знания о кино из первых рук", — поделился своими впечатлениями Малахов.

Андрей Малахов всё чаще делится с подписчиками в Instagram фактами своей биографии. Звезда ТВ мысленно возвращается к тем временам, когда он строил карьеру на телевидении, делая первые шаги к славе.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.