"Использовала даже гипноз": София Вергара призналась в тяжелой зависимости

Звезда популярного сериала "Американская семейка" София Вергара в интервью журналу People призналась, что в борьбе с тягой к сладкому использовала даже гипноз, но ей это не помогло.
Она отметила, что старается сохранять баланс в питании, так как уже смирилась с зависимостью от сахара. Даже если она и пытается питаться правильно, то порой позволяет себе пиццу или бургер.
"Я пытаюсь правильно питаться, чтобы можно было есть сладкое", — с улыбкой отметила она.
В качестве своего любимого десерта Вергара отметила торт в любом виде и сладкую пасту, которую хорошо готовят только в Майами или Латинской Америке.
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