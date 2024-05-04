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"Использовала даже гипноз": София Вергара призналась в тяжелой зависимости

Актриса София Вергара была вынуждена использовать гипноз из-за тяги к сладкому

0:46
Шоу-бизнес » Зарубежный

Звезда популярного сериала "Американская семейка" София Вергара в интервью журналу People призналась, что в борьбе с тягой к сладкому использовала даже гипноз, но ей это не помогло.

Актриса София Вергара была вынуждена использовать гипноз из-за тяги к сладкому
Фото: youtube.com by канал Architectural Digest is licensed under public domain

Она отметила, что старается сохранять баланс в питании, так как уже смирилась с зависимостью от сахара. Даже если она и пытается питаться правильно, то порой позволяет себе пиццу или бургер.

"Я пытаюсь правильно питаться, чтобы можно было есть сладкое", — с улыбкой отметила она.

В качестве своего любимого десерта Вергара отметила торт в любом виде и сладкую пасту, которую хорошо готовят только в Майами или Латинской Америке.

Ранее российские коллективы выступили в Германии.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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