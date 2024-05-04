"В обход санкций": российские коллективы выступили в центре Берлина

Российские коллективы "Хор Турецкого" и Soprano выступили в Берлине 3 мая. Об этом пишет ТАСС.
Так, артисты представили на международной музыкальной акции "Песни Победы" международный проект UNITY SONGS.
В анонсе выступления говорится о том, что культурная дипломатия помогает выстроить мосты дружбы даже в самые непростые времена.
Проект, представленный немецким слушателям, существует уже шесть лет и побывал в разных странах мира — СНГ, Латинской Америки, Европы, США и Юго-Восточной Азии.
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