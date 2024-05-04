"В обход санкций": российские коллективы выступили в центре Берлина

В Берлине состоялось выступление российских коллективов "Хор Турецкого" и Soprano

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российские коллективы "Хор Турецкого" и Soprano выступили в Берлине 3 мая. Об этом пишет ТАСС.

Фото: youtube.com by канал Хор турецкого

Так, артисты представили на международной музыкальной акции "Песни Победы" международный проект UNITY SONGS.

В анонсе выступления говорится о том, что культурная дипломатия помогает выстроить мосты дружбы даже в самые непростые времена.

Проект, представленный немецким слушателям, существует уже шесть лет и побывал в разных странах мира — СНГ, Латинской Америки, Европы, США и Юго-Восточной Азии.

Ранее Виктор Салтыков высказался о выступлении бывшей жены на шоу "Суперстар!".