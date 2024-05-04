"Спела, как могла": Салтыков оценил перепевку трека "Белая ночь" бывшей женой

Певец Виктор Салтыков отказался оценивать выступление бывшей жены на "Суперстар!"

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Советский и российский певец Виктор Салтыков в беседе с NEWS. RU признался, что слышал выступление бывшей супруги Ирины Салтыковой с песней "Белая ночь" на шоу "Суперстар!".

Фото: youtube.com by канал NEWS ru | Новости, репортажи, эксклюзивы is licensed under public domain

По его словам, исполнительница спела песню так, как смогла, а он не хочет ни восхвалять ее, ни опускать.

"Это правила проекта. Ну и все эти хитрые ходочки режиссеров — это их игры", — заявил музыкант.

Салтыков напомнил, что развелся с Ириной больше 30 лет назад и уже давно занимается своими делами и новой семьей. Он уверен, что она взяла эту песню для исполнения по просьбе редакторов программы.

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