"Спела, как могла": Салтыков оценил перепевку трека "Белая ночь" бывшей женой

Советский и российский певец Виктор Салтыков в беседе с NEWS. RU признался, что слышал выступление бывшей супруги Ирины Салтыковой с песней "Белая ночь" на шоу "Суперстар!".
По его словам, исполнительница спела песню так, как смогла, а он не хочет ни восхвалять ее, ни опускать.
"Это правила проекта. Ну и все эти хитрые ходочки режиссеров — это их игры", — заявил музыкант.
Салтыков напомнил, что развелся с Ириной больше 30 лет назад и уже давно занимается своими делами и новой семьей. Он уверен, что она взяла эту песню для исполнения по просьбе редакторов программы.
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