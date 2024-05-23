Вариаторы больше не подведут: эксперт развенчивает мифы о надежности японских CVT

Вариаторные трансмиссии существуют уже несколько десятилетий, однако среди автолюбителей до сих пор распространены мифы и предубеждения касательно их надежности и эффективности. Портал njcar. ru обсудил с экспертом по ремонту трансмиссий, почему многие из этих опасений сегодня уже неактуальны, особенно когда речь идет о японских вариаторах.
Часто водители опасаются, что вариаторная трансмиссия может подвести в самый неподходящий момент. Понять это можно: как можно говорить о надежности, если вся мощь двигателя передается на колеса через, казалось бы, хрупкий ремень? Сразу возникают ассоциации с изношенными и рвущимися деталями.
Однако многие не знают, что ремень в вариаторе — это металлическая деталь, по надежности сравнимая с привычной всем стальной цепью. Интересно, что цепной привод ГРМ водители обычно оценивают положительно за его высокую надежность, особенно в сравнении с резиновым ремнем.
Другой миф о вариаторе касается его непригодности для бездорожья. В прошлом действительно существовали ограничения на использование машин с CVT в тяжелых условиях. Но сейчас в большинстве японских вариаторов первая передача — механическая с гидротрансформатором, что существенно изменяет ситуацию.
В самых нагруженных режимах (резкие ускорения, пробуксовки и бездорожье) задействуется именно механическая передача, эффективно защищая ремень и конусы от износа.
Еще одно заблуждение — частый перегрев вариатора. На самом деле, за десятилетия накопленный опыт позволил автопроизводителям оптимизировать систему охлаждения CVT до такой степени, что критическое повышение температуры масла стало почти невозможным. В крайнем случае автоматика отключит вариатор и не позволит водителю перегреть агрегат.
Один из популярных мифов о вариаторе — его предполагаемая непригодность для спортивного стиля вождения. Считается, что вариатор быстро выходит из строя при активной езде. Однако на практике, даже в руках самых агрессивных гонщиков, вариатор работает без проблем столько же, сколько и традиционная автоматическая коробка передач.
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