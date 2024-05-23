Что нельзя есть перед сном: эксперты рассказали, как еда влияет на качество сна

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Перед сном не стоит есть жирное мясо и картофель

1:28
Здоровье

Вредно есть некоторые продукты перед сном. Неправильный ужин может ухудшить качество вашего сна.

Что вредно есть перед сном

Избегайте большого количества углеводов поздно вечером — выпечки, сладостей, соков, кукурузы, риса, картофеля, бобовых. Дело в том, что такая пища слишком тяжело переваривается организмом. Поэтому ночью вы тратите свои силы и энергию на переваривание тяжелой, калорийной пищи.

Ускорить пищеварение можно с помощью физических нагрузок — ходьбы, бега, езды на велосипеде, йоги, растяжки.

Также избегайте жирной пищи за ужином — свинины, баранины. Следует избегать острой пищи, так как это может привести к изжоге и другому дискомфорту в животе.

Что полезно есть на ужин и перед сном

Вечером полезнее всего съесть небольшую порцию еды, состоящую из белков, жиров и небольшого количества углеводов. Например, в качестве белка полезно выбирать рыбу или нежирное мясо — индейку, курицу, кролика.

Для гарнира можно выбрать овощи и крупы: киноа, зеленую гречку, огурцы, помидоры, морковь, болгарский перец.

Из жиров полезно добавить немного оливкового или кунжутного масла. Также можно выбрать авокадо или куриные яйца (желток).

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Сафина Айгуль
Заведующая отделением терапии, ревматолог
Специалист Смитиенко Анна
Врач-терапевт, пульмонолог
Специалист Романовская Ксения
Ведет прием пациентов с: патологией органов дыхания (бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, острые и хронические бронхиты, пневмонии), кожным синдромом (зуд, экземы, аллергические дерматиты, острые и рецидивирующие крапивницы, грибковые и бактериальные поражения кожи и слизистых)
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