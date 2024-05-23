Что нельзя есть перед сном: эксперты рассказали, как еда влияет на качество сна

Перед сном не стоит есть жирное мясо и картофель

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вредно есть некоторые продукты перед сном. Неправильный ужин может ухудшить качество вашего сна.

Что вредно есть перед сном

Избегайте большого количества углеводов поздно вечером — выпечки, сладостей, соков, кукурузы, риса, картофеля, бобовых. Дело в том, что такая пища слишком тяжело переваривается организмом. Поэтому ночью вы тратите свои силы и энергию на переваривание тяжелой, калорийной пищи.

Ускорить пищеварение можно с помощью физических нагрузок — ходьбы, бега, езды на велосипеде, йоги, растяжки.

Также избегайте жирной пищи за ужином — свинины, баранины. Следует избегать острой пищи, так как это может привести к изжоге и другому дискомфорту в животе.

Что полезно есть на ужин и перед сном

Вечером полезнее всего съесть небольшую порцию еды, состоящую из белков, жиров и небольшого количества углеводов. Например, в качестве белка полезно выбирать рыбу или нежирное мясо — индейку, курицу, кролика.

Для гарнира можно выбрать овощи и крупы: киноа, зеленую гречку, огурцы, помидоры, морковь, болгарский перец.

Из жиров полезно добавить немного оливкового или кунжутного масла. Также можно выбрать авокадо или куриные яйца (желток).