Стоимость страхового полиса складывается из нескольких факторов:
Стандартная сумма медицинской страховки для большинства стран, включая страны Шенгенского соглашения, составляет 30 тысяч евро. Стоимость туристической страховки может варьироваться от 0,5 до 2 евро в день. Однако для некоторых стран, таких как Америка, Канада и Япония, требуется более высокая сумма покрытия страховки — не менее 50 тысяч долларов США.
В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.