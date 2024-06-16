Компоненты стоимости туристического страхового полиса

0:48 Your browser does not support the audio element. Страхование

Стоимость страхового полиса складывается из нескольких факторов:

продолжительности поездки;

территории действия полиса (страны, в которой полис будет действителен);

возраста застрахованного лица (тарифы на медицинскую страховку для детей и пожилых людей обычно выше);

набора рисков;

размера страховой суммы.

Стандартная сумма медицинской страховки для большинства стран, включая страны Шенгенского соглашения, составляет 30 тысяч евро. Стоимость туристической страховки может варьироваться от 0,5 до 2 евро в день. Однако для некоторых стран, таких как Америка, Канада и Япония, требуется более высокая сумма покрытия страховки — не менее 50 тысяч долларов США.