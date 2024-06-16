Чемпионка мира по танцам Тишова рассказала, за какую футбольную команду болеет

Чемпионка мира по танцам Тишова объяснила, почему болеет за "Спартак"

1:29 Your browser does not support the audio element. Спорт

Известная российская ведущая и четырёхкратная чемпионка мира по спортивно-бальным танцам Ариадна Тишова рассказала о своих предпочтениях в спорте и командах, за которые она болеет.

Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Тишова призналась, что болеет за московский футбольный клуб "Спартак", который является одним из самых популярных и титулованных клубов в России. Она всегда переживает за "Спартак" и активно посещает матчи, чтобы поддержать команду, сообщает Газета.Ru.

"Что касается футбола, то тут я болею за "Спартак". Это один из самых популярных и титулованных клубов страны, и я всегда за них переживаю. Мне нравится атмосфера на матчах, я часто хожу на стадионы, чтобы поддержать команду", — сказала Тишова.

Кроме того, Ариадна Тишова отметила, что она болеет за ЦСКА в гандболе. Этот клуб также имеет для нее особое значение, и она следит за его выступлениями с особым интересом.

Тишова также подчеркнула, что она активно следит за выступлениями российских сборных по хоккею и футболу и всегда верит в успех наших спортсменов. Для нее спорт не просто интересное зрелище, но и важная часть мировой культуры, которая вдохновляет людей быть целеустремленными, работать в команде и не сдаваться.

Ариадна Тишова отметила, что она рада быть частью этого увлекательного спортивного мира и гордится своими достижениями в спорте.