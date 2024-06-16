Фильтрация углекислого газа из воздуха становится дешевле

Ученые работают над удешевлением процесса извлечения CO2 из воздуха

5:33 Your browser does not support the audio element. Наука

На горизонте появляется следующее поколение промышленных систем для извлечения CO2 из воздуха, и оно подходит к преодолению некоторых из наиболее серьезных проблем, связанных с использованием этой техники для борьбы с изменением климата.

Фото: Openverse by Kentaro IEMOTO is licensed under CC BY-SA 2.0

Компания Climeworks, один из первопроходцев, разработавших данную методику, представила сегодня новую модель своего оборудования третьего поколения. Считается, что эта новая установка потреблять вдвое меньше энергии, чем предыдущие модели, и при этом сократит расходы в два раза.

Если Climeworks сумеет выполнить свои обещания, это может оказать значительное воздействие на дальнейшее развитие данной технологии, известной как прямое извлечение углекислого газа из воздуха (DAC), как жизнеспособного средства снижения уровня углеродной загрязненности, накапливающейся в атмосфере. На данный момент технология слишком молода и издержки ее эксплуатации слишком высоки для значительного сокращения этих выбросов. Тем не менее, многие известные бренды и администрация президента Байдена уже выражают большой интерес и финансовую поддержку в развитие данной технологии.

В настоящее время по всему миру функционирует примерно двадцать установок прямого извлечения углекислого газа из воздуха, способных обрабатывать в совокупности около 0,01 миллиона метрических тонн CO2 в год. Climeworks уже предоставляет такие услуги таким компаниям, как Microsoft, Stripe, Shopify, BCG и JPMorgan Chase. Тем не менее, эти объемы крайне малы по сравнению с теми 15 миллионами метрических тонн углекислого газа, выпущенными только компанией Microsoft в прошлом году, что приводит к глобальному потеплению. Международное энергетическое агентство предполагает, что установкам DAC следует сократить выбросы на 85 миллионов метрических тонн CO2 к концу данного десятилетия, чтобы достичь целей Парижского соглашения.

Отловить такое количество CO2 в настоящее время является чрезвычайно дорогим, поскольку стоимость DAC превышает 600 долларов за тонну. Значительная часть этих издержек связана с высоким потреблением энергии для функционирования установки DAC, что является еще одной проблемой, связанной с данной технологией. Электросети в США крайне напряжены в связи с повышающимся спросом на электроэнергию от автомобилей на электрическом приводе, центров обработки данных и производственных комплексов. Кроме того, установки DAC могут сами выбрасывать CO2 в атмосферу, если работают на источниках энергии, загрязненных выбросами. В случае использования возобновляемых источников энергии, такие установки могут использовать чистую энергию на важные цели, например, обеспечение освещения в жилых зданиях.

Climeworks утверждает, что их установки DAC третьего поколения смогут снизить стоимость извлечения CO2 до 250-350 долларов за тонну к 2030 году, однако это включает дополнительные издержки на постоянное удержание CO2 под землей или в воде, чтобы он не попадал обратно в атмосферу. Общую цель отрасли составляет снижение цены примерно до 100 долларов за тонну, чтобы сделать данную технологию доступной для широкого применения.

Более ранние установки DAC от Climeworks состояли из модулей с размерами контейнера для перевозки, оборудованных вентиляторами, которые втягивали воздух. Воздух проходил через специальный фильтр, содержащий вещество для привлечения и удержания углекислого газа, который имеет слабокислый состав. После полного насыщения фильтра CO2 устройство нагревало фильтр до примерно 100 градусов Цельсия, чтобы извлечь газ. Этот процесс создавал концентрированный поток CO2, который затем можно было транспортировать и хранить в другом месте.

Climeworks утверждает, что третье поколение более энергоэффективно, так как повышает контактную площадь с CO2, при этом новые фильтры предположительно улавливают более чем в два раза больше углекислого газа по сравнению с предыдущими. Модули также были изменены на кубическую форму для максимальной эффективности улавливания CO2.

Компания проводила испытания новых фильтров в Швейцарии в течение последних пяти лет и, наконец, успешно завершила полномасштабное тестирование в этом месяце. Сейчас планируется внедрение данной технологии на заводах DAC в США, прежде чем распространить ее на другие страны. Основным пунктом внедрения станет Луизиана, где администрация президента Байдена выбрала Climeworks в качестве одного из первых бенефициаров программы на общую сумму 3,5 миллиарда долларов для развития не менее четырех центров DAC на территории Соединенных Штатов.

Climeworks уже имеет планы для расширения в Австралию, что было объявлено сегодня на пресс-конференции. Компания также активно работает над другими проектами DAC в Норвегии, Кении и Канаде. Первые два коммерческие установки компании были запущены в Исландии.