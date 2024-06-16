Невероятный автотрюк: зачем водителям нужен воздушный шарик и как он спасает от беды

Если машина принадлежит опытному водителю, то велика вероятность, что в бардачке у него найдётся воздушный шарик. Эта вещь нужна автомобилисту вовсе не для украшения машины к празднику или для развлечения ребёнка. Владелец авто, скорее всего, даже не собирается надувать шарик.
Дело в том, что шарик можно использовать в его первоначальном виде. Существует ситуация, в которой без него трудно обойтись.
В какой именно ситуации это необходимо
Многим автомобилистам знакома такая неприятность: нужно залить моторное масло, а воронки под рукой нет. Конечно, можно попытаться залить масло в двигатель без дополнительных приспособлений.
Но скорее всего, это приведёт к разбрызгиванию масла и его попаданию на разные поверхности. Однако, если у вас есть воздушный шарик, то проблему можно легко решить.
Наденьте шарик на открытое горлышко ёмкости с маслом и отрежьте верхнюю часть шарика.
Получится мягкий наконечник, через который масло будет выливаться аккуратно.
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