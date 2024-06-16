Невероятный автотрюк: зачем водителям нужен воздушный шарик и как он спасает от беды

Когда водителю может понадобиться воздушный шарик: интересный лайфхак

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Если машина принадлежит опытному водителю, то велика вероятность, что в бардачке у него найдётся воздушный шарик. Эта вещь нужна автомобилисту вовсе не для украшения машины к празднику или для развлечения ребёнка. Владелец авто, скорее всего, даже не собирается надувать шарик.

Фото: commons.wikimedia.org by Динкун Чен is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Дело в том, что шарик можно использовать в его первоначальном виде. Существует ситуация, в которой без него трудно обойтись.

В какой именно ситуации это необходимо

Многим автомобилистам знакома такая неприятность: нужно залить моторное масло, а воронки под рукой нет. Конечно, можно попытаться залить масло в двигатель без дополнительных приспособлений.

Но скорее всего, это приведёт к разбрызгиванию масла и его попаданию на разные поверхности. Однако, если у вас есть воздушный шарик, то проблему можно легко решить.

Наденьте шарик на открытое горлышко ёмкости с маслом и отрежьте верхнюю часть шарика.

Получится мягкий наконечник, через который масло будет выливаться аккуратно.