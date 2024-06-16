Взятки и откаты на миллионы евро: в компании Adidas начали расследование

Немецкая компания Adidas начала расследование после появления информации о многомиллионном взяточничестве в своем китайском филиале.
Согласно данным Financial Times, анонимное письмо, предположительно написанное сотрудниками Adidas China, обвиняет высокопоставленных сотрудников в получении откатов от внешних поставщиков и манипуляциях с маркетинговым бюджетом в размере €250 млн в год. Adidas заявила о своей приверженности правовым и этическим стандартам и активно расследует ситуацию совместно с внешним юрисконсультом, сообщает "Газета.Ru".
Пока ни один из обвиняемых сотрудников не был отстранен, и хотя авторы письма не представили веских доказательств, они, по мнению инсайдеров, хорошо осведомлены о конфиденциальных вопросах компании.
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