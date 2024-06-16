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Отдых в Абхазии: туристы столкнулись с грязной водой, недобросовестным сервисом и отсутствием аптек

Туристка поделилась негативным опытом посещения Абхазии

1:29
Туризм

Путешественница, вернувшаяся из Абхазии, поделилась своим опытом, отметив как положительные, так и отрицательные аспекты пребывания в этой стране. Она указала на риски для здоровья, связанные с отсутствием очистных сооружений и сбросом грязи в море.

Туристка поделилась негативным опытом посещения Абхазии
Фото: commons.wikimedia.org by Hons084 is licensed under CC BY-SA 4.0

"Изначально было очень страшно, и оказалось, что этот страх вполне оправдан. Если кто-то не видит канализацию, которая уходит в море, это не значит, что её нет. Она есть. У них просто нет очистных сооружений — это данность", — передаёт слова путешественницы Monavista.

По её словам, туристы столкнулись с недобросовестным отношением со стороны местных жителей, а достойный уровень сервиса можно было получить только за дополнительную плату. Чтобы посетить достопримечательности без толп туристов, пришлось приобретать индивидуальные путёвки.

Кроме того, туристы решили воздержаться от купания в море, чтобы избежать ротавируса. Они отмечают, что канализационные стоки заражают воду бактериями, и в море присутствует инфекция. Несмотря на все принятые меры предосторожности, отдыхающие все равно заболели. Также они столкнулись с отсутствием аптек.

Среди положительных моментов путешественница выделила живописную природу и вкусную аджику, но всё же порекомендовала выбирать проверенные курорты с хорошей репутацией, сообщает РИА "ФедералПресс".

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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