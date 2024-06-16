Анна Седокова пережила экстренную операцию и раскрыла свою борьбу с тяжелой аллергией

Анна Седокова поблагодарила поклонников за поддержку после экстренной операции

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Анна Седокова поблагодарила поклонников в Instagram* за поддержку после экстренной операции. Экс-солистка "ВИА Гры" написала, что чувствует себя лучше и уверена в полном выздоровлении.

Фото: инстаграм аккаунт Анны Седоковой

14 июня Седокова сообщила о своей госпитализации и операции, после которой ей предстоит длительное восстановление. Певица также поделилась своей многолетней борьбой с крапивницей, которая в последние годы усилилась.

Из-за тяжелых приступов аллергии Седокова не может заниматься спортом и набирает вес, испытывая сильные отеки и зуд. Несмотря на изменения в фигуре, больше всего её беспокоит невозможность жить обычной жизнью.

* — запрещенная социальная сеть.