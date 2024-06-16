Анна Седокова пережила экстренную операцию и раскрыла свою борьбу с тяжелой аллергией

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Анна Седокова поблагодарила поклонников за поддержку после экстренной операции

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Шоу-бизнес

Певица Анна Седокова поблагодарила поклонников в Instagram* за поддержку после экстренной операции. Экс-солистка "ВИА Гры" написала, что чувствует себя лучше и уверена в полном выздоровлении.

Анна Седокова поблагодарила поклонников за поддержку после экстренной операции
Фото: инстаграм аккаунт Анны Седоковой

14 июня Седокова сообщила о своей госпитализации и операции, после которой ей предстоит длительное восстановление. Певица также поделилась своей многолетней борьбой с крапивницей, которая в последние годы усилилась.

Из-за тяжелых приступов аллергии Седокова не может заниматься спортом и набирает вес, испытывая сильные отеки и зуд. Несмотря на изменения в фигуре, больше всего её беспокоит невозможность жить обычной жизнью.

* — запрещенная социальная сеть.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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