Анна Седокова пережила экстренную операцию и раскрыла свою борьбу с тяжелой аллергией

Певица Анна Седокова поблагодарила поклонников в Instagram* за поддержку после экстренной операции. Экс-солистка "ВИА Гры" написала, что чувствует себя лучше и уверена в полном выздоровлении.
14 июня Седокова сообщила о своей госпитализации и операции, после которой ей предстоит длительное восстановление. Певица также поделилась своей многолетней борьбой с крапивницей, которая в последние годы усилилась.
Из-за тяжелых приступов аллергии Седокова не может заниматься спортом и набирает вес, испытывая сильные отеки и зуд. Несмотря на изменения в фигуре, больше всего её беспокоит невозможность жить обычной жизнью.
* — запрещенная социальная сеть.
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