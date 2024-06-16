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Томас Бах объяснил, как в Париже на ОИ-2024 будут обеспечивать безопасность в соцсетях

Бах заявил, что на ОИ-2024 будет использоваться ИИ для удаления злых комментариев

1:23
Спорт

Международный олимпийский комитет (МОК) под руководством Томаса Баха применит искусственный интеллект на Олимпийских играх в Париже, чтобы бороться с негативными комментариями, которые могут задеть спортсменов и членов МОК.

Бах заявил, что на ОИ-2024 будет использоваться ИИ для удаления злых комментариев
Фото: commons.wikimedia.org by Olaf Kosinsky is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Томас Бах объявил о планах использования искусственного интеллекта в нескольких областях во время Олимпийских игр. Улучшение безопасности является одной из главных задач, учитывая огромный объем сообщений в социальных сетях, ожидаемых во время Игр.

"МОК будет использовать ИИ в Париже в различных областях. Одним из них является обеспечение безопасности, поскольку мы ожидаем полмиллиарда сообщений в социальных сетях во время этих Игр. Если бы кто-то потратил всего одну секунду на чтение каждого сообщения, ему потребовалось бы 16 лет", — сказал Бах во время пресс-конференции.

Бах подчеркнул, что повышение безопасности становится еще более актуальным из-за сложной ситуации на Украине и конфликта между Палестиной и Израилем.

Прокуроры Франции предупреждали о возможном увеличении числа преступлений, включая сексуальное насилие, во время Олимпийских игр. Поэтому будет принято больше мер для обеспечения безопасности всех участников и зрителей.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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