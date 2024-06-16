Международный олимпийский комитет (МОК) под руководством Томаса Баха применит искусственный интеллект на Олимпийских играх в Париже, чтобы бороться с негативными комментариями, которые могут задеть спортсменов и членов МОК.
Томас Бах объявил о планах использования искусственного интеллекта в нескольких областях во время Олимпийских игр. Улучшение безопасности является одной из главных задач, учитывая огромный объем сообщений в социальных сетях, ожидаемых во время Игр.
"МОК будет использовать ИИ в Париже в различных областях. Одним из них является обеспечение безопасности, поскольку мы ожидаем полмиллиарда сообщений в социальных сетях во время этих Игр. Если бы кто-то потратил всего одну секунду на чтение каждого сообщения, ему потребовалось бы 16 лет", — сказал Бах во время пресс-конференции.
Бах подчеркнул, что повышение безопасности становится еще более актуальным из-за сложной ситуации на Украине и конфликта между Палестиной и Израилем.
Прокуроры Франции предупреждали о возможном увеличении числа преступлений, включая сексуальное насилие, во время Олимпийских игр. Поэтому будет принято больше мер для обеспечения безопасности всех участников и зрителей.
В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.