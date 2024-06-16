Норвегия выделит Украине миллионы долларов: деньги пойдут на восстановление энергетической инфраструктуры

Норвегия объявила о выделении $103 миллиона на поддержку восстановления энергетической инфраструктуры Украины.
В пресс-релизе норвежского правительства говорится, что на данный момент выделено дополнительно 1,1 миллиарда норвежских крон для этих целей.
Эти средства направлены на восстановление критически важной энергетической инфраструктуры Украины. Норвегия подчеркивает свою приверженность поддержке Украины, признавая важность стабильной энергетической системы, сообщает "Газета.Ru".
Осло и Киев будут совместно обсуждать и согласовывать использование выделенных средств, чтобы обеспечить их эффективное и целевое применение.
В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.