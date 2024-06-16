Норвегия выделит Украине миллионы долларов: деньги пойдут на восстановление энергетической инфраструктуры

Норвегия выделит Украине $103 миллиона на восстановление энергетики

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Норвегия объявила о выделении $103 миллиона на поддержку восстановления энергетической инфраструктуры Украины.

Фото: Линии электропередач Манитобы by Matt Wiebe is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В пресс-релизе норвежского правительства говорится, что на данный момент выделено дополнительно 1,1 миллиарда норвежских крон для этих целей.

Эти средства направлены на восстановление критически важной энергетической инфраструктуры Украины. Норвегия подчеркивает свою приверженность поддержке Украины, признавая важность стабильной энергетической системы, сообщает "Газета.Ru".

Осло и Киев будут совместно обсуждать и согласовывать использование выделенных средств, чтобы обеспечить их эффективное и целевое применение.