Сэндвич с куриным салатом: простой и вкусный перекус на завтрак

Как приготовить сэндвич с куриным салатом

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Сэндвич с куриным салатом — простое и вкусное блюдо, которым можно насладиться на завтрак. Начните свой день с этого полезного сэндвича, который зарядит вас энергией.

Фото: unsplash.com by Lluís Domingo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

2 чашки курицы

1 большая луковица

Молотый чёрный перец

1 горсть салатного микса

1 стакан майонеза

10 кусочков хлеба

Соль по необходимости

1 чашка стручкового перца (зелёного перца)

2 чайные ложки сливочного масла

Приготовление

Нарежьте отварную курицу. Очистите и тонко нарежьте лук в небольшой миске. Вымойте перец и нарежьте его в другой миске. Теперь добавьте лук и перец в миску с курицей и добавьте майонез. Хорошо перемешайте. Посолите и поперчите. Поджарьте на сковороде ломтики хлеба. Затем смажьте каждый кусочек сливочным маслом. На каждый кусочек выложите приготовленный салат. Сверху накройте другим кусочком хлеба.