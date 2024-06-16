Сэндвич с куриным салатом: простой и вкусный перекус на завтрак

Сэндвич с куриным салатом — простое и вкусное блюдо, которым можно насладиться на завтрак. Начните свой день с этого полезного сэндвича, который зарядит вас энергией.
Нарежьте отварную курицу. Очистите и тонко нарежьте лук в небольшой миске. Вымойте перец и нарежьте его в другой миске. Теперь добавьте лук и перец в миску с курицей и добавьте майонез. Хорошо перемешайте. Посолите и поперчите. Поджарьте на сковороде ломтики хлеба. Затем смажьте каждый кусочек сливочным маслом. На каждый кусочек выложите приготовленный салат. Сверху накройте другим кусочком хлеба.
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