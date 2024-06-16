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Сэндвич с куриным салатом: простой и вкусный перекус на завтрак

Как приготовить сэндвич с куриным салатом

1:04
Еда

Сэндвич с куриным салатом — простое и вкусное блюдо, которым можно насладиться на завтрак. Начните свой день с этого полезного сэндвича, который зарядит вас энергией. 

Как приготовить сэндвич с куриным салатом
Фото: unsplash.com by Lluís Domingo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

  • 2 чашки курицы
  • 1 большая луковица
  • Молотый чёрный перец
  • 1 горсть салатного микса
  • 1 стакан майонеза
  • 10 кусочков хлеба
  • Соль по необходимости
  • 1 чашка стручкового перца (зелёного перца)
  • 2 чайные ложки сливочного масла

Приготовление

Нарежьте отварную курицу. Очистите и тонко нарежьте лук в небольшой миске. Вымойте перец и нарежьте его в другой миске. Теперь добавьте лук и перец в миску с курицей и добавьте майонез. Хорошо перемешайте. Посолите и поперчите. Поджарьте на сковороде ломтики хлеба. Затем смажьте каждый кусочек сливочным маслом. На каждый кусочек выложите приготовленный салат. Сверху накройте другим кусочком хлеба.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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