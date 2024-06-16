Что нужно знать о стандартных программах страхования для туристов?

1:03 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховые компании предлагают стандартные программы страхования туристов. Однако некоторые из них позволяют включить в полис дополнительные риски или условия.

Фото: www.flickr.com by Michał Huniewicz is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Часто страховщики предлагают комплексное решение, включающее обязательную страховку и дополнительную. Например, можно приобрести медицинский полис страхования от несчастного случая.

Важно учесть сроки и место действия полиса. Если турист уже находится за границей на момент покупки полиса (в зоне его действия), то полис считается недействительным. Поэтому полис следует приобретать перед поездкой, а не во время неё.

Действие полиса распространяется только на территорию той страны, которая указана в документе. Если в полисе отмечена одна страна, он будет действовать только на её территории. Если указано несколько стран, то на территории каждой из них. А если указана только одна страна Шенгенской зоны, полис будет действовать на всей территории Шенгена.