Что нужно знать о стандартных программах страхования для туристов?

Страховые компании предлагают стандартные программы страхования туристов. Однако некоторые из них позволяют включить в полис дополнительные риски или условия.
Часто страховщики предлагают комплексное решение, включающее обязательную страховку и дополнительную. Например, можно приобрести медицинский полис страхования от несчастного случая.
Важно учесть сроки и место действия полиса. Если турист уже находится за границей на момент покупки полиса (в зоне его действия), то полис считается недействительным. Поэтому полис следует приобретать перед поездкой, а не во время неё.
Действие полиса распространяется только на территорию той страны, которая указана в документе. Если в полисе отмечена одна страна, он будет действовать только на её территории. Если указано несколько стран, то на территории каждой из них. А если указана только одна страна Шенгенской зоны, полис будет действовать на всей территории Шенгена.
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