Жаркая ловушка: что происходит с собакой в оставленной на солнце машине за 10 минут

Почему нельзя оставлять собаку в машине в жару даже на 10 минут

1:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

При уличной температуре +25 ℃ воздух в автомобиле на солнечной стороне за 10 минут нагреется до +35 ℃, а через час достигнет +50 ℃. Оставленная в такой машине собака может получить тепловой удар или даже погибнуть, предупреждают эксперты общественной организации "Благополучие животных".

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Ассоциация настоятельно рекомендует никогда не оставлять животных в машине, даже если планируете отойти всего на 10 минут.

"Мы часто думаем, что выйдем из машины всего на 10 минут, но могут произойти непредвиденные обстоятельства, и животное останется в машине надолго", — напоминают в ассоциации.

В организации также подчеркивают, что оставлять машину в тени с открытыми окнами — не решение проблемы. "В тени температура в салоне повышается лишь немного медленнее, а открытые окна оказывают минимальный эффект. Более того, у некоторых машин, включая автомобили каршеринга, окна автоматически закрываются при выключенном двигателе", — добавляют в ассоциации.

Оставленная в машине вода для животного не спасет его от теплового удара. Кондиционер в условиях сильной жары может нагреться и начать подавать горячий воздух. Поэтому общественники настаивают на том, чтобы всегда брать собаку с собой, даже если покидаете машину всего на пару минут.