Сергей Лазарев не сдержал слез, вспомнив Жанну Фриске: "Как тебя не хватает"

Сергей Лазарев вспомнил Жанну Фриске в трогательном видео

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сергей Лазарев опубликовал на своей странице в социальной сети архивное видео совместного выступления с Жанной Фриске, посвященное девятой годовщине её смерти.

Фото: Wikipedia by Albin Olsson is licensed under CC BY-SA 4.0

Певец написал трогательное сообщение, в котором признался, что все, кто знал Жанну, до сих пор скучают по ней. Лазарев отметил, что просмотр ролика вызывает у него слезы, и подчеркнул, что Жанна была уникальной личностью.

"До сих пор люблю тебя и очень скучаю! Видео, как будто из другой жизни", — добавил он, выразив светлую память о Жанне Фриске.