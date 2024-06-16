Сергей Лазарев опубликовал на своей странице в социальной сети архивное видео совместного выступления с Жанной Фриске, посвященное девятой годовщине её смерти.
Певец написал трогательное сообщение, в котором признался, что все, кто знал Жанну, до сих пор скучают по ней. Лазарев отметил, что просмотр ролика вызывает у него слезы, и подчеркнул, что Жанна была уникальной личностью.
"До сих пор люблю тебя и очень скучаю! Видео, как будто из другой жизни", — добавил он, выразив светлую память о Жанне Фриске.
В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.