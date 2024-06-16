Виды страхового возмещения туристических рисков

1:09 Your browser does not support the audio element. Страхование

Согласно законодательству, страхование является основным способом обеспечить безопасность туристов за границей. Существует два вида страхового возмещения туристических рисков:

1. Компенсационное страхование. В этом случае турист самостоятельно оплачивает все расходы, а затем по возвращении в страну предоставляет отчётную документацию страховщику. Страховщик, в свою очередь, компенсирует все подтверждённые затраты. Такая форма страхования предполагает, что у застрахованного лица есть личные средства на все непредвиденные случаи. Однако это не всегда так.

2. Сервисное страхование. Компания-страховщик заключает договоры с зарубежными страховыми компаниями, специализирующимися на поддержке туристов. В случае страхового случая компания компенсирует затраты напрямую. Очевидно, что такой вид страхования гораздо удобнее для туриста. Ему достаточно позвонить по телефону, указанному в полисе, и получить необходимую помощь в пределах страховой суммы.