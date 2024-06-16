Как санкции против Мосбиржи влияют на спрос россиян на зарубежную недвижимость

Новые санкции не повлияют на спрос россиян на зарубежную недвижимость

2:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Санкции против Московской биржи, вероятно, не окажут значительного влияния на спрос россиян на зарубежную недвижимость и связанные с ней операции, считают эксперты, опрошенные РИА Недвижимость.

Фото: Окружное управление социального развития (Раменского городского округа, городских округов Бронницы и Жуковский) is licensed under CC0

Недавно США расширили санкции против России, включив в них Московскую биржу. В результате этого биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

"Существенного изменения спроса ожидать не стоит. Инвесторы, у которых уже были средства, давно приобрели недвижимость за границей. Для тех, кто не может позволить себе такие инвестиции, нынешняя ситуация не имеет значения. Те, кто имел возможность, но откладывал покупку, сейчас могут ускориться, но их число невелико," — отметила заместитель председателя совета директоров Mayalanya Group Мила Гребенщикова.

Спрос на зарубежную недвижимость может оставаться стабильным, поскольку многие инвесторы стремятся диверсифицировать свои активы, считает ведущий эксперт компании Garant. in Тина Бокучава. По её словам, инвесторы с зарубежными банковскими счетами или те, кто пользуется услугами иностранных банков, смогут продолжать свои операции без значительных затруднений.

В краткосрочной перспективе спрос на недвижимость может даже возрасти, отметил основатель "Бюро Негинского" Андрей Негинский. По его словам, некоторые покупатели захотят вложить и сохранить свои средства, а недвижимость является надёжным вариантом.

Гендиректор Kalinka Middle East Андрей Ревенко подчеркнул, что существуют и другие валюты, которые россияне могут использовать для расчетов, такие как юани и дирхамы. Он добавил, что в компании пока не заметили значительных изменений в работе с клиентами, но не исключил, что более сложный алгоритм оплаты недвижимости иностранной валютой может отпугнуть некоторых россиян, планирующих покупку за границей.