Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туристка поделилась негативным опытом посещения Абхазии
Почему нельзя оставлять собаку в машине в жару даже на 10 минут
Подкормка огурцов желатином увеличит урожай
Как приготовить сэндвич с куриным салатом
Рианна создаст саундтрек к мультфильму "Смурфики: Мюзикл" и озвучит Смурфетту
Чемпионка мира по танцам Тишова объяснила, почему болеет за "Спартак"
Когда водителю может понадобиться воздушный шарик: интересный лайфхак
Ученые работают над удешевлением процесса извлечения CO2 из воздуха
В компании Adidas начали расследование из-за информации о коррупции
Как санкции против Мосбиржи влияют на спрос россиян на зарубежную недвижимость

Новые санкции не повлияют на спрос россиян на зарубежную недвижимость

2:06
Недвижимость

Санкции против Московской биржи, вероятно, не окажут значительного влияния на спрос россиян на зарубежную недвижимость и связанные с ней операции, считают эксперты, опрошенные РИА Недвижимость.

Новые санкции не повлияют на спрос россиян на зарубежную недвижимость
Фото: Окружное управление социального развития (Раменского городского округа, городских округов Бронницы и Жуковский) is licensed under CC0

Недавно США расширили санкции против России, включив в них Московскую биржу. В результате этого биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

"Существенного изменения спроса ожидать не стоит. Инвесторы, у которых уже были средства, давно приобрели недвижимость за границей. Для тех, кто не может позволить себе такие инвестиции, нынешняя ситуация не имеет значения. Те, кто имел возможность, но откладывал покупку, сейчас могут ускориться, но их число невелико," — отметила заместитель председателя совета директоров Mayalanya Group Мила Гребенщикова.

Спрос на зарубежную недвижимость может оставаться стабильным, поскольку многие инвесторы стремятся диверсифицировать свои активы, считает ведущий эксперт компании Garant. in Тина Бокучава. По её словам, инвесторы с зарубежными банковскими счетами или те, кто пользуется услугами иностранных банков, смогут продолжать свои операции без значительных затруднений.

В краткосрочной перспективе спрос на недвижимость может даже возрасти, отметил основатель "Бюро Негинского" Андрей Негинский. По его словам, некоторые покупатели захотят вложить и сохранить свои средства, а недвижимость является надёжным вариантом.

Гендиректор Kalinka Middle East Андрей Ревенко подчеркнул, что существуют и другие валюты, которые россияне могут использовать для расчетов, такие как юани и дирхамы. Он добавил, что в компании пока не заметили значительных изменений в работе с клиентами, но не исключил, что более сложный алгоритм оплаты недвижимости иностранной валютой может отпугнуть некоторых россиян, планирующих покупку за границей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Российские бойцы завладели передовым боевым роботом в зоне СВО: эстонская разработка послужит на пользу ВПК РФ

В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.

Российские бойцы завладели эстонским боевым роботом THeMIS
Почему не рекомендуется глушить двигатель с включённым кондиционером
Почему выключение двигателя при работающем кондиционере может дорого вам обойтись
Улучшаем урожай лука солью: когда и как вносить, чтобы получить отличный результат
Подкармливаем кабачки в июне: эти 2 средства зарядят их на обильный урожай
Украинские каналы врут об окружении бойцов армии России на Агрегатном заводе Дмитрий Плотников Афганский гость в королевском дворце Абу-Даби: причины и выводы Александр Трубин Мирный план Путина по Украине отвергнут. Последствия: у РФ будут новые субъекты Любовь Степушова
Токсичность доллара раскрылась во всей красе
Масляные обработки - эффективное и безопасное средство от колорадского жука
Лолита раскрыла секрет похудения перед Премией МУЗ-ТВ: отказ от черешни и фруктов
Лолита раскрыла секрет похудения перед Премией МУЗ-ТВ: отказ от черешни и фруктов
Последние материалы
Почему нельзя оставлять собаку в машине в жару даже на 10 минут
Подкормка огурцов желатином увеличит урожай
Как приготовить сэндвич с куриным салатом
Рианна создаст саундтрек к мультфильму "Смурфики: Мюзикл" и озвучит Смурфетту
Чемпионка мира по танцам Тишова объяснила, почему болеет за "Спартак"
Когда водителю может понадобиться воздушный шарик: интересный лайфхак
Ученые работают над удешевлением процесса извлечения CO2 из воздуха
В компании Adidas начали расследование из-за информации о коррупции
Виды страхового возмещения туристических рисков
Анна Седокова поблагодарила поклонников за поддержку после экстренной операции
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников