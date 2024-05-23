Когда пора нестись к ветеринару: как понять, что кошке плохо, по ее ушам

Домашние питомцы — это источник загадок и постоянных открытий. Особенно в этом преуспевают кошки, чьё поведение способно удивлять годами.
Как только владелец решает, что полностью понял своего любимца, пушистый друг снова меняет своё поведение, ставя человека в тупик. Например, не все знают, как реагировать, когда кошка прижимает уши. А ведь это может быть симптомом серьёзной болезни.
Признак состояния
Кошки прижимают уши по разным причинам, часто это отражает их текущее состояние. Если животное напряжено, уши прижаты, а глаза настороженно смотрят по сторонам, то кошка находится в боевой готовности и может атаковать. Это происходит, когда её что-то напугало, например, другой кот. Уши — это нежная и уязвимая часть тела, поэтому кошки прижимают их, чтобы не повредить в драке.
Если же питомец прижимает уши, напряжен и злобно смотрит, когда его гладят, это признак того, что ему не нравится. Он готовится либо убежать, либо атаковать, а затем убежать. Часто такую реакцию можно заметить, если животное пытаются погладить незнакомые люди.
Но если во время поглаживания кот расслаблен, глаза прищурены, а вся его поза демонстрирует удовольствие, значит, он прижимает уши просто для того, чтобы они не мешали наслаждению.
Когда пора к ветеринару
Если кот часто прижимает уши без видимой причины (ничто его не пугает и не раздражает), трясёт головой, чаще обычного чешет их лапой, иногда раздирая до крови, это тревожный знак. Лучше сразу обратиться к ветеринару. Иногда достаточно будет просто прочистить слуховой проход, так как у животного может образоваться серная пробка.
Но бывают и серьёзные заболевания, такие как отит. Обычно в этом случае питомец прижимает только одно ухо.
Также проблемы с ушами могут вызвать:
Точный диагноз и лечение может назначить только ветеринар. Большинство проблем устраняются относительно легко, если вовремя обратиться к специалисту. Но игнорирование симптомов может привести к дорогостоящему лечению и даже полной глухоте.
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