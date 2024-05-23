Когда пора нестись к ветеринару: как понять, что кошке плохо, по ее ушам

Ветеринары рассказали, почему кошка прижимает уши

2:33 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Домашние питомцы — это источник загадок и постоянных открытий. Особенно в этом преуспевают кошки, чьё поведение способно удивлять годами.

Фото: pixabay.com by Karin Laurila is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Как только владелец решает, что полностью понял своего любимца, пушистый друг снова меняет своё поведение, ставя человека в тупик. Например, не все знают, как реагировать, когда кошка прижимает уши. А ведь это может быть симптомом серьёзной болезни.

Признак состояния

Кошки прижимают уши по разным причинам, часто это отражает их текущее состояние. Если животное напряжено, уши прижаты, а глаза настороженно смотрят по сторонам, то кошка находится в боевой готовности и может атаковать. Это происходит, когда её что-то напугало, например, другой кот. Уши — это нежная и уязвимая часть тела, поэтому кошки прижимают их, чтобы не повредить в драке.

Если же питомец прижимает уши, напряжен и злобно смотрит, когда его гладят, это признак того, что ему не нравится. Он готовится либо убежать, либо атаковать, а затем убежать. Часто такую реакцию можно заметить, если животное пытаются погладить незнакомые люди.

Но если во время поглаживания кот расслаблен, глаза прищурены, а вся его поза демонстрирует удовольствие, значит, он прижимает уши просто для того, чтобы они не мешали наслаждению.

Когда пора к ветеринару

Если кот часто прижимает уши без видимой причины (ничто его не пугает и не раздражает), трясёт головой, чаще обычного чешет их лапой, иногда раздирая до крови, это тревожный знак. Лучше сразу обратиться к ветеринару. Иногда достаточно будет просто прочистить слуховой проход, так как у животного может образоваться серная пробка.

Но бывают и серьёзные заболевания, такие как отит. Обычно в этом случае питомец прижимает только одно ухо.

Также проблемы с ушами могут вызвать:

микроскопические клещи

аллергия на пищу

инородные тела в слуховом проходе

стрептококки

воспалительные процессы после попадания воды

повреждения, полученные во время чистки ушей

Точный диагноз и лечение может назначить только ветеринар. Большинство проблем устраняются относительно легко, если вовремя обратиться к специалисту. Но игнорирование симптомов может привести к дорогостоящему лечению и даже полной глухоте.