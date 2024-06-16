Как вернуть блеск фарам за 5 минут: секретный трюк

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Как быстро отполировать автомобильные фары без специальных инструментов

1:01
Авто

Многие водители связывают полировку фар с использованием сложных инструментов и наждачной бумаги, полагая, что вернуть светотехнику в исходное состояние могут только профессионалы.

Как быстро отполировать автомобильные фары без специальных инструментов
Фото: Wikipedia by Ford Motor Company is licensed under CC BY 2.0

Однако, эту процедуру можно выполнить самостоятельно, применив обычную зубную пасту. Она эффективно удаляет желтоватый налет, часто появляющийся на фарах.

Процесс очень прост: нанесите немного зубной пасты на кусок ткани и аккуратно протрите помутневшую фару. Затем смойте остатки пасты водой. Повторите процедуру 2-3 раза для достижения лучшего результата.

Завершите очистку, используя сухую тряпку для полировки поверхности фары. В результате вы получите чистую и блестящую светотехнику без мутности.

Преимущество зубной пасты заключается в том, что она не повреждает поверхность фары, в отличие от некоторых других средств, используемых для полировки прозрачной крышки фонаря автомобиля.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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