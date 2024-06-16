Защитите плодовые кусты от птиц: помогут эти простые приспособления

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Как защитить ягоды от птиц?

2:36
Садоводство » Вредители и болезни

Птицы уже ждут спелых ягод, и садоводам приходится защищать свой урожай всеми возможными способами.

Как защитить ягоды от птиц?
Фото: commons.wikimedia.org by ИринаЯ is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Они с удовольствием поедают созревающие плоды и могут уничтожить их полностью. Особенно страдают участки, расположенные близко к лесу, где птицы прилетают целыми стаями. Они любят не только клубнику, но и вишню, черешню, смородину, малину и другие ягодные культуры.

Существует множество способов защитить свои ягодники от пернатых нападений.

Сетка для защиты урожая от птиц

Этот метод — один из самых простых и эффективных. Сетки из металла или пластика с мелкими ячейками натягивают над участком или укрывают ими кусты. Сетка не затеняет растение и хорошо пропускает влагу и воздух, не мешая его развитию. Насекомые-опылители также могут свободно работать. Птицы, однако, не могут добраться до ягод.

Установить сетку просто: можно использовать конструкцию, как для парника, поставить дуги или закрепить края сетки на небольших колышках. Сетку легко приподнять для сбора урожая и вернуть на место.

Блестящие и шуршащие предметы

Развесьте по периметру участка диски, ленту от кассет или другие сверкающие и шуршащие предметы, такие как фольга, дождик, мишура или целлофан. Они отражают свет и шелестят от ветра, отпугивая птиц и защищая урожай.

Шумящие и звенящие предметы

Шумовые ловушки также эффективны. Прикрепите к проволоке металлические предметы, пивные и консервные банки, и добавьте карманные зеркала. Банки будут шуметь, зеркала сверкать на солнце. Эти звуки и световые эффекты отпугнут птиц.

Опытные садоводы используют наборы типа "музыка ветра", которые красиво перезваниваются, пугая птиц. Также можно подвесить колокольчики на деревья. Но есть недостатки: постоянный звон может надоесть, и птицы могут привыкнуть к звукам. К тому же, звон будет только при ветре, в безветренную погоду метод не работает.

Пугало на огороде

Пугало эффективно, если проявить креативность и сделать его подвижным. Например, рукава куртки могут колыхаться на ветру, а конструкцию можно украсить лентой от старых кассет и шумящими элементами. Такое пугало отпугнет птиц, в отличие от простого, к которому они быстро привыкают.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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