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Эффективные упражнения для идеального пресса: путь к крепким мышцам живота

Эффективные упражнения для быстрого получения кубиков на прессе

1:30
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Борьба за идеальный пресс часто требует долгих усилий, но правильные упражнения могут значительно ускорить достижение желаемого результата. Вот несколько эффективных упражнений, которые стоит включить в тренировочную программу:

Эффективные упражнения для быстрого получения кубиков на прессе
Фото: commons.wikimedia.org by joel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Маятник: это упражнение направлено на работу косых мышц живота. Ложитесь на коврик для йоги, поднимите ноги под углом 90 градусов и разведите руки в стороны. Вдохните, опустите ноги вправо, касаясь пола, затем вернитесь в исходное положение и повторите движение влево.

Велосипед: это простое упражнение эффективно работает над всеми зонами пресса. Лягте на пол, вытяните ноги и положите руки за голову. Поднимите ноги над полом и совершайте движения, имитируя педалирование велосипеда. Повторите упражнение несколько раз в обе стороны.

Упор лежа: это вариация упражнения "Кошка", которая усиливает пресс за счет глубокого прогиба. Возьмите упор лежа на руках и ногах, тело должно быть прямым. Медленно выгибайте спину в одну сторону, затем вернитесь и повторите движение в другую сторону.

Планка: это основное упражнение для пресса, которое можно выполнять в зале или дома. Ложитесь на пол, опираясь на локти и носки стоп, спина, ягодицы и голова должны быть на одной линии. Напрягайте пресс и удерживайте позу как можно дольше.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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