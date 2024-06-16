С какой целью заключаются корпоративные договора страхования жизни?

Организации, выступающие в роли корпоративного страхователя, заключают договоры страхования жизни с целью:
1. Управления персоналом путём расширения социального пакета для сотрудников.
2. Повышения деловой репутации компании.
3. Более лояльного отношения со стороны трудовой инспекции и судебных инстанций в процессе урегулирования убытков, связанных с производственными травмами и отравлениями.
4. Управления прибылью предприятия и оптимизации затрат для целей налогообложения.
5. Стимулирования сотрудников к продолжительной работе в организации, а также передачи своего опыта молодым специалистам и так далее.
В современных условиях развития экономики и окружающей среды, включая бытовые, производственные и прочие условия, важно понимать, что мы не можем точно предсказать будущее, но должны быть готовы к возможным неблагоприятным событиям.
В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.