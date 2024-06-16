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С какой целью заключаются корпоративные договора страхования жизни?

1:02
Страхование

Организации, выступающие в роли корпоративного страхователя, заключают договоры страхования жизни с целью:

1. Управления персоналом путём расширения социального пакета для сотрудников.

2. Повышения деловой репутации компании.

3. Более лояльного отношения со стороны трудовой инспекции и судебных инстанций в процессе урегулирования убытков, связанных с производственными травмами и отравлениями.

4. Управления прибылью предприятия и оптимизации затрат для целей налогообложения.

5. Стимулирования сотрудников к продолжительной работе в организации, а также передачи своего опыта молодым специалистам и так далее.

В современных условиях развития экономики и окружающей среды, включая бытовые, производственные и прочие условия, важно понимать, что мы не можем точно предсказать будущее, но должны быть готовы к возможным неблагоприятным событиям.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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