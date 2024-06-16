Аппетитный пряный салат с курицей и авокадо: весь секрет в заправке

Попробуйте этот восхитительный и простой рецепт салата с авокадо и курицей. Красный винный уксус, используемый в этом рецепте, придаёт блюду дополнительную остроту и усиливает вкус, который лучше всего сочетается с фруктовым соком.
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Ингредиенты
100 г отварных куриных грудок
150 г салатного листа
Рукола
1 авокадо
100 г помидоров черри
2 столовые ложки красного лука
2 столовые ложки орегано
1 чайная ложка красного винного уксуса
1/2 чайной ложки лимонного сока
1/2 чайной ложки чёрного перца
2 столовые ложки оливкового масла
1/2 столовой ложки дижонской горчицы
Приготовление
Очистите авокадо и нарежьте его тонкими ломтиками в миску. Промойте помидоры черри и разрежьте их на половинки. Очистите и мелко нарежьте красный лук в небольшой миске. Затем нарежьте курицу. Вымойте руколу и листья салата.
Приготовьте заправку для салата, смешав красный винный уксус, оливковое масло, орегано, дижонскую горчицу, чёрный перец и лимонный сок.
В миске смешайте руколу и листья салата. Добавьте мелко нарезанный красный лук, курицу, разрезанные пополам помидоры черри и ломтики авокадо. Залейте приготовленной заправкой и хорошо перемешайте все ингредиенты.