Аппетитный пряный салат с курицей и авокадо: весь секрет в заправке

Готовим салат с курицей и авокадо

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Попробуйте этот восхитительный и простой рецепт салата с авокадо и курицей. Красный винный уксус, используемый в этом рецепте, придаёт блюду дополнительную остроту и усиливает вкус, который лучше всего сочетается с фруктовым соком.

Фото: commons.wikimedia.org by Keledjian Alexandre is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

100 г отварных куриных грудок

150 г салатного листа

Рукола

1 авокадо

100 г помидоров черри

2 столовые ложки красного лука

2 столовые ложки орегано

1 чайная ложка красного винного уксуса

1/2 чайной ложки лимонного сока

1/2 чайной ложки чёрного перца

2 столовые ложки оливкового масла

1/2 столовой ложки дижонской горчицы

Приготовление