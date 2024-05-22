Урожаю будет конец: в какое время нельзя поливать огород

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Рассказываем, когда полив хуже пользы

2:00
Садоводство » Советы

Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.

Рассказываем, когда полив хуже пользы
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Первое и самое важное правило - не поливать растения в жаркие часы дня. В это время солнце находится на своем пике и его лучи могут причинить ожоги на листьях растений, которые покрыты водой. Кроме того, в жару вода быстро испаряется, не успевая проникнуть в глубокие слои почвы, где находятся корни растений. Это может привести к пересыханию и гибели растений.

Также не рекомендуется поливать растения вечером или ночью. В это время влага может задерживаться на листьях и стеблях, создавая благоприятную среду для развития грибковых заболеваний. Кроме того, влажная почва и растения могут привлечь насекомых, которые могут нанести вред растениям.

Идеальное время для полива растений - утро. В это время солнце еще не так активно, поэтому вода успеет проникнуть в почву и достичь корней растений. Кроме того, утренняя влага поможет растениям выдержать жару дня и не пересыхать.

Также стоит учитывать погодные условия. Если на улице дождливая погода, то поливать растения не нужно, так как они уже получают достаточное количество влаги. А в период засухи, когда почва сильно высохла, полив следует проводить чаще, но в умеренных количествах.

Нельзя также забывать о том, что каждое растение имеет свои особенности и требования к поливу. Например, кактусы и суккуленты не нуждаются в частом поливе, а наоборот, могут выжить в условиях засухи. А вот цветущие растения и овощные культуры нуждаются в более частом и обильном поливе.

Когда поливать огород утром или вечером?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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