Лопес молчит о слухах о разводе с Беном Аффлеком: "Тебе виднее"

Лопес высказалась о разговорах о своем разводе с Аффлеком

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес высказалась относительно слухов о предполагаемом разводе с актером Беном Аффлеком, сообщение об этом появилось на страницах Page Six.

Фото: openverse.org by Ana Kley is licensed under CC BY 2.0.

В ходе пресс-конференции, посвященной продвижению фильма "Атлас", один из журналистов обратился к исполнительнице с вопросом о том, разводится ли она с Беном Аффлеком. Дженнифер Лопес не стала давать прямого ответа на этот вопрос.

Она лишь ответила со смехом:

"Тебе виднее".

Подробности или дополнительную информацию о своем отношении к этим слухам Лопес не раскрыла.