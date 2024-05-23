Лопес молчит о слухах о разводе с Беном Аффлеком: "Тебе виднее"

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес высказалась относительно слухов о предполагаемом разводе с актером Беном Аффлеком, сообщение об этом появилось на страницах Page Six.
В ходе пресс-конференции, посвященной продвижению фильма "Атлас", один из журналистов обратился к исполнительнице с вопросом о том, разводится ли она с Беном Аффлеком. Дженнифер Лопес не стала давать прямого ответа на этот вопрос.
Она лишь ответила со смехом:
"Тебе виднее".
Подробности или дополнительную информацию о своем отношении к этим слухам Лопес не раскрыла.
Продолжительность жизни кошек во многом зависит от качества ухода.