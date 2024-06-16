Основной функционал страхового туристического полиса

1:21 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страхование для путешествий — это не только медицинская страховка, но и возможность защитить себя от различных рисков, связанных с поездкой. Кроме медицинских рисков, полис может включать в себя риски невыезда, потери багажа и другие непредвиденные ситуации.

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Даже если вы путешествуете в безвизовые страны, медицинская страховка обычно является обязательным условием для въезда. Она покрывает расходы на лекарства, выписанные врачом, лечение в стационаре, а также транспортировку пострадавшего в больницу или до места проживания (если в стране пребывания нет возможности оказать нужную медицинскую помощь или расходы на пребывание в стационаре могут превысить установленный лимит).

Страховым случаем по этому виду страхования считается внезапное заболевание на территории действия полиса. Однако событие не признается страховым, если оно связано с хроническими заболеваниями, которые были известны до заключения договора страхования, или с заболеваниями, которые были у застрахованного лица ранее, даже если он не проходил лечение. Это правило действует для любых заболеваний, включая сердечно-сосудистые. Это логично, поскольку суть страхования — защита от рисков, которые трудно предугадать заранее.