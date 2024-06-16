Секреты собачьих привычек: почему наши любимцы находят грязь неотразимой

Кинологи пояснили, почему собаки любят валяться в грязи

1:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Некоторые питомцы с удовольствием находят грязные места, чтобы поваляться там. В Российской кинологической федерации объяснили, почему собаки ведут себя подобным образом.

Фото: flickr by Дирк Фордерштрассе is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Существует несколько причин, почему собаки любят валяться в грязи: от простых игр до избавления от паразитов на шерсти. Кинологи перечислили основные из них.

Запах средств по уходу за шерстью

Иногда собаки валяются в грязи, чтобы избавиться от запаха средств по уходу за шерстью. Ароматные шампуни или бальзамы, которые нравятся людям, могут не нравиться питомцам. Таким образом, собака пытается устранить неприятный для нее запах. Если вы используете сильно пахнущие средства, лучше перейти на нейтральные.

Паразиты

Если у собаки появляются блохи, кожа начинает зудеть, что приносит дискомфорт. Валяясь в грязи, собака может пытаться уменьшить зуд и избавиться от паразитов. В таком случае хозяину следует осмотреть питомца и обработать его противоблошиными средствами.

Линька

Собаки могут перекатываться по грязи, чтобы избавиться от лишней шерсти. Этот метод может облегчать процесс линьки, но лучше регулярно вычесывать питомца.

Отсутствие игр

Если во время прогулок собака не получает достаточно активности, она может сама находить себе занятия, одним из которых является валяние в грязи. Это особенно часто наблюдается у молодых собак и щенков, которые любят играть в лужах и грязи.

Чтобы избежать валяния в грязи, кинологи рекомендуют следить за здоровьем собаки: вовремя вычесывать шерсть и обрабатывать от паразитов.

Специалисты также советуют выбирать маршруты для прогулок с асфальтированными дорожками, чтобы минимизировать контакт с грязью.