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Солнечная геоинженерия угрожает планете

Ученые прорабатывают вопросы солнечной геоинженерии в попытках "охладить" планету

3:18
Наука

Сообщается, что крупная экологическая организация планирует направить значительные средства на исследования в области солнечной геоинженерии, предложенного решения проблемы изменения климата, которое вызывает сомнения и даже опасения относительно непредвиденных последствий.

Ученые прорабатывают вопросы солнечной геоинженерии в попытках "охладить" планету
Фото: unsplash.com by Artem Sapegin is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Солнечная геоинженерия включает в себя различные методы охлаждения планеты путем отражения солнечного света, возможно, через искусственное освещение облаков или выброс рассеивающих частиц в атмосферу. Попытки проверить эти теории вызывают тревогу, поскольку научное сообщество имеет ограниченные знания о возможных дополнительных эффектах. В связи с этим возникла потребность проведения дополнительных исследований для заполнения существующих пробелов в знаниях перед началом новых экспериментов.

Организация по защите окружающей среды (EDF) планирует выделить "миллионы долларов" на гранты для исследований в области солнечной геоинженерии. По информации, размещенной на The Verge, EDF выражает обеспокоенность относительно солнечной геоинженерии и поэтому поддерживает исследования потенциальных последствий этого процесса.

По словам Лизы Диллинг, заместителя главного научного сотрудника EDF, организация "очень обеспокоена непреднамеренными последствиями [солнечной геоинженерии]" и поэтому сосредотачивается на исследованиях, связанных с разработкой политики, направленных на оценку потенциального воздействия и создание научной базы для принятия обоснованных решений правительствами.

EDF отклонила запрос о конкретной сумме средств, выделенных на исследования по солнечной геоинженерии, и не разгласила информацию о финансировании этой инициативы, хотя по New York Times известно, что Климатический фонд LAD, возглавляемый бывшими сотрудниками Cisco Systems, является одним из спонсоров.

Планы организации включают в себя сотрудничество с учеными по разработке программы исследований с акцентом на ближайшие перспективы и установку управленческой структуры, сообщает Диллинг. После завершения этих мероприятий EDF планирует поддерживать исследовательские проекты, которые будут делиться своими результатами в научных изданиях и на конференциях.

На Ассамблее Организации Объединенных Наций по окружающей среде в марте не были приняты новые международные рекомендации по солнечной геоинженерии. С 2010 года действует устаревший международный мораторий на определенные методы глобальной геоинженерии. Сформулированные положения неоднозначны и не включают в себя мелкомасштабные эксперименты, которые развивались в последние годы.

На прошлой неделе город Аламеда в штате Калифорния проголосовал за запрет тестирования новой технологии распыления частиц морской соли учеными из Вашингтонского университета. Это является частью стратегии увеличения отражательной способности облаков, известной как Осветление морских облаков (MCB). Более 30 ученых опубликовали статью в журнале Science Advances в марте, представив план исследований по MCB.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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