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Готовим ягодицы к лету: пять эффективных упражнений для дома

Приглашение моря: эффективные упражнения для ягодиц

1:42
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С наступлением тепла и предстоящим отпуском настало время подготовить свое тело к летнему сезону. Вместо того чтобы затягивать, начните уже сейчас. Мы подобрали для вас пять эффективных упражнений для ягодиц, которые можно легко выполнить дома без особых усилий. Вам понадобится всего лишь час свободного времени в день и немного настойчивости.

Приглашение моря: эффективные упражнения для ягодиц
Фото: flickr.com by PTPioneer is licensed under CC BY 2.0.

Первое упражнение — "Супермен". Оно идеально подходит для работы нижней части спины, ягодиц и внутренней поверхности бедер. Ложитесь на живот, вытяните руки вперед и соедините ступни. Напрягите мышцы пресса, вдохните и поднимите руки как можно выше, одновременно напрягая ягодицы на несколько секунд. Повторите три подхода по 15 секунд.

Второе упражнение — "Ягодичный мостик". Это упражнение направлено на работу с ягодицами, задней поверхностью бедер и икрами. Лягте на пол, согните колени под углом 90 градусов и поставьте стопы на пол. Выполните вдох, поднимите бедра вверх, напрягая ягодичные мышцы, и задержитесь на несколько секунд. Повторите 2-3 подхода по 15 секунд.

Третье упражнение — поднятие колена. Это упражнение способствует улучшению равновесия и координации, а также отлично прорабатывает ягодицы, заднюю поверхность бедер и четырехглавую мышцу. Встаньте перед скамейкой, наступите на нее одной ногой, отталкиваясь от земли другой и поднимая колено вверх. Повторите 10-16 раз на каждую ногу и сделайте три подхода.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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