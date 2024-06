Билялетдинов рассказал, что ждёт Сафонова после его перехода в "ПСЖ"

Известный тренер и эксперт в области хоккея Ринат Билялетдинов поделился своим мнением о шансах вратаря Матвея Сафонова на получение игровой практики во французском "ПСЖ", куда он перешел из "Краснодара" за €20 млн.

