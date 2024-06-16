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Билялетдинов рассказал, что ждёт Сафонова после его перехода в "ПСЖ"

Тренер Билялетдинов уверен, что Сафонов получит в "ПСЖ" шансы играть

Спорт

Известный тренер и эксперт в области хоккея Ринат Билялетдинов поделился своим мнением о шансах вратаря Матвея Сафонова на получение игровой практики во французском "ПСЖ", куда он перешел из "Краснодара" за €20 млн.

Тренер Билялетдинов уверен, что Сафонов получит в "ПСЖ" шансы играть
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Пукалик is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Билялетдинов считает, что иметь три вратаря в команде — оптимальное решение. Он указывает, что не все вратари всегда находятся в своей лучшей форме, и каждый из них имеет свои особенности в игре.

Главный голкипер команды будет определён в процессе конкуренции, но может быть и другие ситуации, когда тренеру понадобится выбрать определенного вратаря для конкретного соперника или дать отдохнуть и выйти на лед с новой энергией, пишет Газета.Ru.

"Иногда под отдельного соперника нужно выбрать вратаря определенного плана, передернуть и поставить нового. Бывает, что кто-то неудачно сыграл и ему надо дать передохнуть и собраться психологически, тогда играть будет другой. Два вратаря — маловато, а вот три — в самый раз. Считаю, что Матвей получит шансы играть", — сказал Билялетдинов.

Билялетдинов уверен, что у Сафонова есть хорошие шансы получить игровую практику. Также он отметил, что в "ПСЖ" Сафонов будет конкурировать с вратарем сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммой и молодым испанским талантом Арнау Тенасом, который прошел свою подготовку в "Барселоне". В "ПСЖ" объявили, что позиции вратарей не будут делиться до начала подготовки к сезону, чтобы каждый имел возможность побороться за место в основном составе.

Билялетдинов также подчеркнул, что переход Сафонова в "ПСЖ" свидетельствует о высоком уровне российской школы вратарей. Он выразил уверенность в том, что Матвей продемонстрирует свой талант и сможет успешно справиться с конкуренцией в новой команде.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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