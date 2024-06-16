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Рост внутреннего туризма в России: популярные направления, паломнические центры и прогнозы экспертов

Летний туризм в России увеличился на 15% по сравнению с прошлым годом

1:50
Туризм » Регионы » Россия

В последние годы Россия переживает эру внутреннего туризма. В прошлом году количество туристов в стране впервые превысило доковидные показатели. В 2024 году эта тенденция только укрепляется: россияне продолжают путешествовать по стране и открывать для себя её просторы, рассказал "Инвест-Форсайту" руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Летний туризм в России увеличился на 15% по сравнению с прошлым годом
Фото: commons.wikimedia.org by VaNadisone is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Россия — страна с большим разнообразием, и каждый может найти направление по душе: любители достопримечательностей, поклонники культурного отдыха и те, кто мечтает провести отпуск на берегу моря.

"Как известно, спрос рождает предложение, а спрос есть. Соответственно, предложения растут, строятся новые отели, базы отдыха, появляются новые туристические предложения в разных частях страны", — отметил аналитик.

Особенно популярны становятся центры паломничества. Ведущие Тутта Ларсен и Валерий Колосков в новом шоу "Путники" представят 10 монастырей в разных уголках России — от Нижнего Новгорода до острова Валаам.

Среди них: Троице-Сергиева лавра, Введенская Оптина пустынь, Соловецкий монастырь, Псково-Печерская лавра, Благовещенский, Ново-Иерусалимский, Дивеевский, Валаамский, Кирилло-Белозерский и Богородице-Рождественский монастыри.

"В 2023 году летний сезон показал прирост в 15% по сравнению с 2022-м. Думаю, в летние месяцы 2024 года спрос на внутренний туризм точно не уменьшится, а скорее увеличится ещё на 10-15%", — прогнозирует Артём Деев.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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