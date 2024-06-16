Эксперт Юлия Тычино: высокая кровать делает интерьер спальни просторнее и удобнее

Почему высокая кровать идеально подходит для маленькой спальни

1:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если вы ищете идеальную мебель для спальни, стоит обратить внимание на современные модели, среди которых особенно выделяются высокие кровати.

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Преимущества высокой кровати

Удобство для уборки

Высокая кровать удобна тем, что под ней легко поддерживать чистоту. Пыль не скапливается в труднодоступных местах, и нет необходимости двигать мебель для проведения генеральной уборки.

Оптимальное решение для маленькой спальни

Для небольших комнат высокая кровать — отличный выбор. В отличие от классических моделей, она придает интерьеру воздушность и легкость, визуально увеличивая пространство. Это мнение поддерживает дизайнер интерьеров Юлия Тычино, эксперт сетевого издания "БелНовости".

Хранение

Многие высокие кровати оснащены выдвижными ящиками, что делает их практичным решением для хранения. Дополнительное место для вещей всегда полезно.

Польза для здоровья

Поскольку на полу скапливается больше пыли, сон на высокой кровати способствует улучшению здоровья, особенно для тех, кто имеет проблемы с органами дыхания.