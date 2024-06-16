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Алина Загитова поделилась впечатлениями от первых соревнований Игр Брикс

Загитова рассказала, какие соревнования Игр БРИКС в Казани уже успела посетить

1:29
Спорт

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова посетила Игры стран БРИКС, которые проходят в Казани с 12 по 24 июня. В своём Телеграм-канале спортсменка поделилась своими впечатлениями о мероприятии.

Загитова рассказала, какие соревнования Игр БРИКС в Казани уже успела посетить
Фото: commons.wikimedia.org by Luu is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Загитова отметила, что проведение Игр БРИКС было замечательным днем для неё. Она успела посетить соревнования по спортивной гимнастике, ушу и легкой атлетике, которые проходили на обновленном стадионе.

"Очень классный день. Успела посетить соревнования по спортивной гимнастике, ушу и лёгкой атлетике на обновлённом стадионе, где я приняла участие в церемонии награждения. В Казани потрясающие закаты", — написала Загитова.

Игры БРИКС, на которых выступят около 4500 спортсменов из 93 стран, продлятся до 24 июня. Целью мероприятия является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного доступа к соревнованиям для всех спортсменов. В то же время Международный олимпийский комитет высказывал призывы бойкотировать эти игры. Однако участие Алины Загитовой подчеркивает ее поддержку и продолжение спортивных связей между странами, и признание значения олимпийского движения.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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