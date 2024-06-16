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Аллергия на щенка: можно ли вернуть питомца и получить деньги назад

Можно ли вернуть щенка заводчику, если после покупки собаки началась аллергия

1:28
Зоосфера » Собаки

Покупатель может вернуть щенка заводчику и потребовать возврат денег, если у нового владельца щенка возникла аллергия на животное. Такое решение вынес Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга, рассматривая иск по данному вопросу.

Можно ли вернуть щенка заводчику, если после покупки собаки началась аллергия
Фото: commons.wikimedia.org by Betty Wills (Atsme) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Этот случай описал юрист Никита Сорокин в своем Telegram-канале. С иском в суд обратилась Галина Сидорова, которая 3 апреля приобрела у Елены Ржевской щенка дизайнерской породы за 125 тысяч рублей. После покупки у новой владелицы начался сильный аллергический приступ, повторившийся при следующем контакте с щенком.

Владелица связалась с заводчицей и договорилась о возврате щенка, но получила только 30 тысяч рублей из уплаченной суммы. Покупательница подала иск в суд.

Суд поддержал владелицу и постановил выплатить ей оставшиеся 95 тысяч рублей, а также проценты за пользование чужими деньгами и судебные издержки.

"Согласно статье 1102 Гражданского кодекса РФ, лицо, незаконно обогатившееся за счет другого, обязано вернуть неосновательно приобретенное имущество. Эти правила применяются независимо от того, произошло ли обогащение в результате действий приобретателя, потерпевшего, третьих лиц или помимо их воли", — прокомментировал решение суда юрист Никита Сорокин.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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