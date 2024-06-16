Попробуйте эти кексы с пармезаном и травами, которые очень легко приготовить. Эти крошечные кексы, приготовленные из обычных ингредиентов, таких как мука, яйца, пахта и пармезан, имеют нотки орегано и базилика.
Разогрейте духовку до 180 градусов. В миске смешайте муку, соду, разрыхлитель, пармезан, смесь трав и базилик. В другой миске смешайте растопленное сливочное масло, пахту и яйцо. Из ингредиентов замесите густое тесто. Вылейте эту смесь в формочки для мини-кексов. Выпекайте 15–20 минут.
В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.