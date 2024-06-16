Аппетитные мини-кексы с пармезаном и нотками орегано и базилика

Мини-кексы с пармезаном и травами: десерт и закуска

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Попробуйте эти кексы с пармезаном и травами, которые очень легко приготовить. Эти крошечные кексы, приготовленные из обычных ингредиентов, таких как мука, яйца, пахта и пармезан, имеют нотки орегано и базилика.

Фото: commons.wikimedia.org by Rachel F is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

125 г муки

1/2 чайной ложки разрыхлителя

1 взбитое яйцо

50 г тёртого сыра пармезан

1 чайная ложка орегано

Соль по необходимости

1/2 чайной ложки пищевой соды

42 г топлёного сливочного масла

142 мл пахты

1/2 чайной ложки базилика

2 столовые ложки смеси трав

Приготовление

Разогрейте духовку до 180 градусов. В миске смешайте муку, соду, разрыхлитель, пармезан, смесь трав и базилик. В другой миске смешайте растопленное сливочное масло, пахту и яйцо. Из ингредиентов замесите густое тесто. Вылейте эту смесь в формочки для мини-кексов. Выпекайте 15–20 минут.