"Деньги зарабатывает на следующий раздел имущества" — Кристина Асмус о свадьбе Гарика Харламова

Кристина Асмус резко прокомментировала свадьбу Гарика Харламова с Катериной Ковальчук

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Гарик Харламов женился на актрисе Катерине Ковальчук, однако его бывшая жена, Кристина Асмус, впервые резко высказалась о его новых отношениях.

Фото: инстаграм аккаунт Кристины Асмус

На своей странице в соцсетях Асмус поздравила дочь Настю с окончанием четвертого класса, а подписчики спросили, почему Харламов не присутствовал на школьном празднике. Асмус ответила: "Деньги зарабатывает на следующий раздел имущества".

Харламов и Ковальчук поженились 7 июня в узком кругу родственников. Тем временем, Асмус переживает расставание с актером Романом Евдокимовым, который теперь встречается с актрисой Софьей Озеровой. После развода с Харламовым в 2020 году, Асмус недавно приобрела собственную квартиру и начала ремонт.