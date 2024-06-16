Спатифиллум снова зацветёт: просто исправьте эти ошибки в уходе

Почему не цветёт спатифиллум: на это влияют ошибки при выращивании

1:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Если ваш спатифиллум не цветёт, то прежде всего убедитесь, что созданы комфортные условия для его процветания. Вот основные моменты, которые стоит учитывать:

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Недостаток света. Растение требует яркого рассеянного света, избегайте прямых солнечных лучей. Недостаток освещения может быть причиной отсутствия цветения.

Неправильный полив. Поливайте умеренно, чтобы почва была слегка влажной. Избыток или недостаток влаги может препятствовать цветению.

Низкая влажность воздуха. Спатифиллуму нужна влажность на уровне 60-70%. Поставьте горшок на поддон с влажным керамзитом или опрыскайте листья.

Старость растения. Если спатифиллуму больше 5 лет, он может перестать цвести. Пересадите его в новый горшок и обновите грунт.

Неправильная пересадка. Пересаживайте растение только при полном заполнении горшка корнями. Слишком большой горшок может помешать цветению.

Недостаток питательных веществ. Подкармливайте растение удобрениями с повышенным содержанием калия и фосфора раз в две недели в период активного роста.

Неправильный уход зимой. Сократите полив и перенесите горшок в прохладное помещение.

Обратите внимание, что растение не цветёт также из-за холодных сквозняков или слишком высокой температуры, особенно летом.