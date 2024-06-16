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Неожиданные признаки: почему ГИБДД может заподозрить трезвого водителя в нетрезвом вождении

Юрист назвал 6 ситуаций, когда трезвый водитель покажется сотрудникам ГАИ пьяным

2:11
Авто

Почти каждый водитель хотя бы раз сталкивался с патрулем ГИБДД, который ищет среди автомобилей пьяных водителей. Какие же факторы могут привлечь внимание инспекторов и вызвать проверку на алкоголь, даже если водитель абсолютно трезв?

Юрист назвал 6 ситуаций, когда трезвый водитель покажется сотрудникам ГАИ пьяным
Фото: Wikipedia by U.S. Air Force photo by Senior Airman Natasha Stannard is licensed under общественное достояние

В интервью порталу njcar.ru директор юридической компании объяснил, почему водитель может показаться сотрудникам ГИБДД подозрительным.

Самый очевидный сигнал для инспектора, который может спровоцировать проверку на алкоголь, — это наличие в салоне бутылок или банок из-под алкогольных напитков. Такие водители не смогут избежать проверки, ведь алкотестер может выявить даже остаточное опьянение, что позволит инспектору составить протокол за вождение в нетрезвом состоянии.

Интенсивное жевание жвачки или увлеченное щелканье семечек также вызовут подозрения у сотрудников ГИБДД. Это поведение может быть воспринято как попытка скрыть запах алкоголя. По логике инспекторов, такого водителя стоит проверить на наличие алкоголя в крови.

Еще одним признаком потенциального нарушителя являются открытые окна в машине, несмотря на дождливую погоду. Это может быть простое желание проветрить салон, но часто водители, выпившие перед поездкой, пытаются таким образом избавиться от запаха алкоголя.

Игнорирование требования инспектора остановиться — ещё один повод для проверки на алкоголь. Такое поведение обязательно вызовет подозрения и станет основанием для использования алкотестера.

Темные очки, надетые водителем вечером или ночью, тоже могут вызвать подозрения. Нетрезвые автомобилисты часто таким способом стараются скрыть покрасневшие глаза.

Наконец, нервное поведение водителя, даже если у него все в порядке с документами и автомобилем, может стать причиной для проверки. Иногда законопослушные граждане в присутствии полицейских начинают вести себя абсурдно из-за волнения. Но такое же поведение могут проявлять и те, кто недавно выпил и пытается скрыть свое состояние.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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