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Подписаны инвестиционные соглашения на сумму более 50 млрд рублей: названы итоги визита делегации из Иркутской области в Китай

Иркутская область и Китай подписали соглашения на сумму более 50 млрд рублей

1:10
Экономика

Иркутская область и Китай подписали одиннадцать соглашений о сотрудничестве на сумму более 50 миллиардов рублей.

Иркутская область и Китай подписали соглашения на сумму более 50 млрд рублей
Фото: фотобиблиотека Политехнической школы by Jérémy Barande is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Делегация из Иркутской области во главе с губернатором Игорем Кобзевым и представителями 35 компаний представила инвестиционный и экономический потенциал региона. В рамках визита в Пекин прошли переговоры с более чем 200 китайскими организациями.

Подписаны три инвестиционных соглашения на 50 миллиардов рублей и пять внешнеторговых контрактов на почти 2 миллиарда рублей. Основные направления сотрудничества включают промышленность и сельское хозяйство. Среди проектов: строительство Братского металлургического завода, локализация производства мебели, создание птицефабрики, экспорт рапса, ячменя, продуктов питания и биодобавок, сообщает РИА Новости.

Также заключены договоры в сфере туризма и образования. Байкальский государственный университет и Пекинский университет внешней экономики и торговли продолжат сотрудничество по программам двойного дипломирования.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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