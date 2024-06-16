Дилеры раскрыли секреты выбора китайских машин с пробегом

Дилеры автомобилей китайских марок отметили особенности выбора подержанных машин этих брендов. Эта тема становится все более актуальной, так как на российском рынке увеличивается количество автомобилей из Китая.
Так, руководитель пресс-службы ГК "Expocar" Александр Ковалев подчеркнул, что качество китайских автомобилей значительно улучшилось за последние 5-7 лет, поэтому стоит выбирать модели, выпущенные не ранее этого периода.
Глава департамента автомобилей с пробегом ГК "Автодом" и ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Гришаков советует выбирать китайские автомобили не старше 2-3 лет, так как они обычно еще находятся на гарантии. Среди основных недостатков он упомянул сбои в работе электроники, отметив при этом, что такие проблемы часто легко устраняются.
Член совета директоров ГК "Долавто" Сергей Климов заявил, что особых недостатков у подержанных китайских машин нет, они требуют внимания и могут ломаться или ржаветь так же, как и любые другие автомобили. Поэтому, по его мнению, выбор следует делать, исходя из цены и состояния автомобиля, как и при покупке любой машины.
В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.